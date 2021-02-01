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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЕТ В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКА
10:18 02.02.2021
Делегация Беларуси приняла участие в расширенном заседании Координационного Совета по развитию технологии информационного моделирования (ВIМ-технологии) в Челябинской области и Уральского совета «Содружество в сфере строительства», которое прошло 1 февраля в Челябинске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства Беларуси, представители Беларуси и России обсудили вопросы, касающиеся совершенствования технического регулирования в строительстве, рассмотрели лучшие региональные практики BIM-технологий в двух странах, а также обменялись имеющимся опытом по вопросам внедрения технологии информационного моделирования в сфере промышленного и гражданского строительства.
Помимо этого, в рамках заседания на 2 февраля запланирован ряд выездных мероприятий на промышленные объекты и объекты жилищного строительства Челябинской области, а также посещение лабораторий ООО «УралНИИСтром».
Беларусь на мероприятии представили заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич, директор РУП «Стройтехнорм» Игорь Лишай, директор УП «Белнииградостроительства» Александр Хижняк, генеральный директор ОАО «Институт Белгоспроект» Артем Юшкевич и заместитель директора РУП «Стройтехнорм» Ольга Кудревич.
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