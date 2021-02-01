ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг» и индийская государственная компания Coal India подписали контракт на поставку в Индию 96 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, документ подписан во время визита министра промышленности Петра Пархомчика и генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» Сергея Никифоровича в город Колката.

Согласно договоренностям, первая партия 220-тонников из шести машин будет отгружена в адрес Coal India Limited, крупнейшей угледобывающей компании мира, в первом - начале второго кварталов 2021 года.

В прошлом году БЕЛАЗ поставил Coal India Limited 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 тонн. Более 40 машин уже собрано и работают в открытом угольном карьере Gevra. Монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию осуществляют специалисты Белорусского автомобильного завода. В штате Чхаттисгарх, в непосредственной близи от карьера Gevra, идет строительство регионального центра технической поддержки белазовских машин.