Презентация инвестиционного, экономического и туристического потенциала Гродненской области состоялась 29 января во время онлайн-встречи с деловыми кругами Самарской области, сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест».

Согласно информации, заместитель главы администрации СЭЗ Дмитрий Рожков представил потенциал СЭЗ «Гродноинвест» и специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», рассказал о возможных вариантах кооперации между резидентами СЭЗ «Гродноинвест» и деловыми кругами Самарской области.

Особый акцент был сделан на сотрудничестве в химической, машиностроительной и деревообрабатывающей отраслях, реализации инвестиционных проектов в логистической и туристической сферах.

В онлайн-встрече приняло участие руководство Торгово-промышленной палаты Самарской области, Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, Комитета экономики Гродненского облисполкома, Туристического информационного центра Самарской области, Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома и др.

Российская Федерация является одним из главных торгово-экономических и инвестиционных партнеров СЭЗ «Гродноинвест». За последние несколько лет товарооборот между резидентами СЭЗ и российскими компаниями удвоился и превысил 800 млн долларов США. Белорусский экспорт включает мебель, текстильные изделия, химические продукты, оптические волокна, мясные продукты питания, плиты древесные, пластмассы, автокомпоненты и др. Из России привлечено более 390 млн долл. США иностранных инвестиций, действуют четыре резидента СЭЗ с российским капиталом.