Посол США Джули Фишер пока не приедет в Беларусь, она с 1 по 8 февраля «посетит несколько европейских городов в рамках текущих консультаций». Об этом сообщило посольство США в Беларуси.

«Посол Фишер встретится с партнерами из правительств, научных кругов и гражданского общества для обсуждения предпринимаемых ими усилий, а также путей совместной работы для поддержки стремлений белорусского народа к сохранению суверенитета и независимости, а также укреплению демократии и повышению благосостояния», - говорится в сообщении