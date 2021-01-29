ОАО «Гомсельмаш» планирует увеличить поставки техники в Африку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на прошлой неделе в ОАО «Гомсельмаш» состоялись переговоры в формате видеоконференции с представителями компании AFTRADE DMCC. На них обсуждались итоги совместной работы за 2020 год, перспективы сотрудничества на 2021 год по расширению номенклатуры и увеличению объемов поставок сельхозтехники «Гомсельмаша» в страны Африки.

Кроме того, рассмотрены вопросы сервисного обслуживания эксплуатируемых сельхозмашин.

В 2020 году ОАО «Гомсельмаш» благодаря компании AFTRADE DMCC поставило в Зимбабве 40 зерноуборочных комбайнов GS812 с жатками для уборки зерна и кукурузы.