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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМСЕЛЬМАШ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ В АФРИКУ
11:19 01.02.2021
ОАО «Гомсельмаш» планирует увеличить поставки техники в Африку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на прошлой неделе в ОАО «Гомсельмаш» состоялись переговоры в формате видеоконференции с представителями компании AFTRADE DMCC. На них обсуждались итоги совместной работы за 2020 год, перспективы сотрудничества на 2021 год по расширению номенклатуры и увеличению объемов поставок сельхозтехники «Гомсельмаша» в страны Африки.
Кроме того, рассмотрены вопросы сервисного обслуживания эксплуатируемых сельхозмашин.
В 2020 году ОАО «Гомсельмаш» благодаря компании AFTRADE DMCC поставило в Зимбабве 40 зерноуборочных комбайнов GS812 с жатками для уборки зерна и кукурузы.
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