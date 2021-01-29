В Евросоюзе выражают обеспокоенность в связи с несоответствием международным стандартам безопасности Белорусской АЭС (Островец), что может представлять угрозу населению Европы, особенно Литвы. Об этом в переданном собственному корреспонденту Укринформа комментарии заявила член Европарламента от Франции, представитель политической группы «Зеленых» Мишель Ривази.

«Островецкая атомная станция не является просто отдельной двусторонней проблемой между Литвой и соседней страной. Это является общим вопросом для всей Европы. Обеспечение электрической энергией на внутреннем рынке в ЕС должно быть защищено от импорта электричества, выработанного на опасных атомных объектах, - убеждена французская парламентарий.

Она напомнила, что после аварии на атомной станции в японской Фукусиме, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнародовало рекомендации, что АЭС не должны строиться на расстоянии менее 100 км от крупных населенных пунктов. При этом Островецкая АЭС дислоцирована в 50 км от столицы Литвы Вильнюса и использует для охлаждения реакторов воду из реки Нярис, которая также ниже по течению обеспечивает литовскую столицу питьевой водой.

«Размещение этой АЭС создает много управленческих проблем и проблем в вопросе безопасности, которые были обнаружены экспертами ЕС по результатам проведения стресс-тестов в 2018 году», - добавила Ривази.

Она отметила, что ситуация остается неопределенной, ведь белорусская власть не предоставила ответов на вопрос относительно соответствия этой станции международным конвенциям по ядерной безопасности и принятых конкретных мероприятиях по устранению значительных недостатков в сфере безопасности.

«Евросоюз должен активно реагировать на эту ситуацию. Проблемы безопасности Островецкой АЭС являются общими для всей Европы, включая геополитическую стабильность ЕС, здоровье граждан и угрозу окружающей среде», - заявила французский политик.

Депутат Европарламента также напомнила о нехватке прозрачности и замалчивании информации относительно Белорусской АЭС, как это было после аварии на Чернобыльской станции.

Кроме этого, отметила она, Островецкая АЭС, которая строится и эксплуатируется под полным контролем российской государственной корпорации «Росатом», является примером усиления политического давления со стороны РФ на страны Центральной и Восточной Европы, включая Венгрию, Болгарию, Чехию, Словакию, а также Балтику и Финляндию.

Белорусская атомная электростанция (БелАЕС) находится в 18 км от Островца (Гродненская область). Пуск первого энергоблока АЭС провели 7 ноября 2020 года. Основным партнером Беларуси в проектах по строительству АЭС является российская компания «Атомстройэкспорт».

В начале мая 2016 года на СМИ появилась информация о якобы обрушении конструкции на строительной площадке, в результате чего корпус реактора мог упасть с высоты 2-4 метра. МИД Литвы передало ноту протеста официальному Минску с требованием расследования инцидента с результатами которого должны ознакомиться соседние государства, а также МАГАТЭ. Литва также заявила о недопуске со стороны белорусской власти международных наблюдателей на атомный объект.