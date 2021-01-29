ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ЕС ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ОТ ИМПОРТА ВЫРАБОТАННОЙ НА БЕЛАЭС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


10:11 01.02.2021

В Евросоюзе выражают обеспокоенность в связи с несоответствием международным стандартам безопасности Белорусской АЭС (Островец), что может представлять угрозу населению Европы, особенно Литвы. Об этом в переданном собственному корреспонденту Укринформа комментарии заявила член Европарламента от Франции, представитель политической группы «Зеленых» Мишель Ривази.

«Островецкая атомная станция не является просто отдельной двусторонней проблемой между Литвой и соседней страной. Это является общим вопросом для всей Европы. Обеспечение электрической энергией на внутреннем рынке в ЕС должно быть защищено от импорта электричества, выработанного на опасных атомных объектах, - убеждена французская парламентарий.

Она напомнила, что после аварии на атомной станции в японской Фукусиме, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнародовало рекомендации, что АЭС не должны строиться на расстоянии менее 100 км от крупных населенных пунктов. При этом Островецкая АЭС дислоцирована в 50 км от столицы Литвы Вильнюса и использует для охлаждения реакторов воду из реки Нярис, которая также ниже по течению обеспечивает литовскую столицу питьевой водой.

«Размещение этой АЭС создает много управленческих проблем и проблем в вопросе безопасности, которые были обнаружены экспертами ЕС по результатам проведения стресс-тестов в 2018 году», - добавила Ривази.

Она отметила, что ситуация остается неопределенной, ведь белорусская власть не предоставила ответов на вопрос относительно соответствия этой станции международным конвенциям по ядерной безопасности и принятых конкретных мероприятиях по устранению значительных недостатков в сфере безопасности.

«Евросоюз должен активно реагировать на эту ситуацию. Проблемы безопасности Островецкой АЭС являются общими для всей Европы, включая геополитическую стабильность ЕС, здоровье граждан и угрозу окружающей среде», - заявила французский политик.

Депутат Европарламента также напомнила о нехватке прозрачности и замалчивании информации относительно Белорусской АЭС, как это было после аварии на Чернобыльской станции.

Кроме этого, отметила она, Островецкая АЭС, которая строится и эксплуатируется под полным контролем российской государственной корпорации «Росатом», является примером усиления политического давления со стороны РФ на страны Центральной и Восточной Европы, включая Венгрию, Болгарию, Чехию, Словакию, а также Балтику и Финляндию.

Белорусская атомная электростанция (БелАЕС) находится в 18 км от Островца (Гродненская область). Пуск первого энергоблока АЭС провели 7 ноября 2020 года. Основным партнером Беларуси в проектах по строительству АЭС является российская компания «Атомстройэкспорт».

В начале мая 2016 года на СМИ появилась информация о якобы обрушении конструкции на строительной площадке, в результате чего корпус реактора мог упасть с высоты 2-4 метра. МИД Литвы передало ноту протеста официальному Минску с требованием расследования инцидента с результатами которого должны ознакомиться соседние государства, а также МАГАТЭ. Литва также заявила о недопуске со стороны белорусской власти международных наблюдателей на атомный объект.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2021
валюта курс
EUR 3.1798
USD 2.6262
RUB 3.4458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1798 +0.0087
USD 2.6262 +0.0034
RUB 3.4458 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1710 3.1780
USD 2.6160 2.6190
RUB 3.4550 3.4690
подробнее

Конвертация в банках
на 01.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2140
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 75.5000 75.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте