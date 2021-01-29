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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ НАМЕРЕНА СОЗДАТЬ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД
09:09 01.02.2021
В индустриальном парке «Великий камень» 30 января 2021 года состоялась встреча с президентом американской компании Ivy Global.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в ходе встречи были обсуждены условия деятельности в индустриальном парке, льготы и преимущества для резидентов, планы развития парка, а также возможные направления сотрудничества. По итогам переговоров американская компания высказала намерение создать в парке фармацевтический завод по производству широкой линейки лекарственных средств, в том числе для борьбы с Covid-19.
В ходе визита состоялось посещение производственных площадок, готовых для максимально оперативного запуска нового проекта.
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