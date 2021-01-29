|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БКК ПОДПИСАЛА КОНТРАКТ С IPL НА ПОСТАВКУ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В ИНДИЮ
18:04 29.01.2021
Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт с IPL на поставку калийных удобрений в Индию.
"Между Белорусской калийной компанией и нашим долгосрочным стратегическим партнером в Индии - компанией IPL успешно завершены переговоры и подписан новый годовой контракт на поставку 800 тыс. т калийных удобрений на индийский рынок по цене $247 за тонну на условиях CFR", - говорится в сообщении БКК.
В 2020 году Беларусь экспортировала калийные удобрения в Индию по $230 за тонну.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2021
Курсы в банках
на 29.01.2021
Конвертация в банках
на 29.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте