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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕНКОНСУЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛОСЬ В КИТАЙСКОМ ГОРОДЕ ЧУНЦИНЕ
14:26 29.01.2021
Генеральное консульство Беларуси открылось 28 января 2021 г. в городе Чунцине (Китай).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, загранучреждение будет обеспечивать полный комплекс консульских услуг, в частности, выдачу белорусских виз, легализацию документов, заверение переводов и выдачу справок.
В консульский округ Генконсульства Беларуси, кроме Чунцина, также входят провинции Сычуань, Шэньси, Ганьсу, Хубэй, Юньнань.
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