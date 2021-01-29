МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГЕНКОНСУЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛОСЬ В КИТАЙСКОМ ГОРОДЕ ЧУНЦИНЕ

14:26 29.01.2021 Генеральное консульство Беларуси открылось 28 января 2021 г. в городе Чунцине (Китай). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, загранучреждение будет обеспечивать полный комплекс консульских услуг, в частности, выдачу белорусских виз, легализацию документов, заверение переводов и выдачу справок. В консульский округ Генконсульства Беларуси, кроме Чунцина, также входят провинции Сычуань, Шэньси, Ганьсу, Хубэй, Юньнань.