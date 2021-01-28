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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И КУБИНСКАЯ ЗОНА ОСОБОГО РАЗВИТИЯ «МАРИЭЛЬ» БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
12:06 29.01.2021
Индустриальный парк «Великий камень» и зона особого развития «Мариэль» (Куба) 28 января 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», документ направлен на развитие сотрудничества в области привлечения инвестиций, укрепление связей между деловыми кругами Беларуси и Кубы, а также предусматривает информационное взаимодействие.
Зона особого развития «Мариэль» распложена в 45 км от Гаваны и сегодня насчитывает 55 резидентов из 11 стран. Приоритетными направлениями ее деятельности являются электроника, логистика, фармацевтика, энергетика, а также финансовая и банковская отрасли.
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