Индустриальный парк «Великий камень» и зона особого развития «Мариэль» (Куба) 28 января 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», документ направлен на развитие сотрудничества в области привлечения инвестиций, укрепление связей между деловыми кругами Беларуси и Кубы, а также предусматривает информационное взаимодействие.

Зона особого развития «Мариэль» распложена в 45 км от Гаваны и сегодня насчитывает 55 резидентов из 11 стран. Приоритетными направлениями ее деятельности являются электроника, логистика, фармацевтика, энергетика, а также финансовая и банковская отрасли.