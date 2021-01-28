Возможности реализации белорусских топливных гранул (пеллет) и другой лесопродукции в страны Северной Европы через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) обсуждены 27 января в рамках международной онлайн-конференции Nordic Pellets Conference-2021, организованной шведской биоэнергетической ассоциацией SVEBIO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие ведущие эксперты в сфере биоэнергетики и производители биотоплива из Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Польши, Франции и Швеции. С белорусской стороны в конференции участвовали представители концерна «Беллесбумпром», УП «Беллесэкспорт», БУТБ и ООО «Акитама».

Выступая с презентацией экспортного потенциала белорусской пеллетной отрасли, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий отметил, что в ближайшем будущем доля топливных гранул в структуре поставок отечественной лесопродукции за рубеж может существенно увеличиться, в том числе благодаря применению биржевого механизма.

«В прошлом году в Беларуси были построены 7 новых пеллетных заводов, которые после выхода на проектную мощность смогут выпускать до 500 тыс. т пеллет в год. Использование биржевой площадки позволит иностранным компаниям покупать любой необходимый им объем продукции непосредственно у производителей, причем как по разовым, так и годовым контрактам. О востребованности биржевых торгов можно судить по статистике за 2020 г. Только пиломатериалов было реализовано на 260 млн USD, а в качестве покупателей выступали компании из 30 стран», – заявил представитель БУТБ.

В ходе конференции рассмотрен весь комплекс вопросов, касающихся производства, сертификации и потребления топливных гранул, а также актуальные тенденции на этом перспективном рынке. Среди прочего участники мероприятия отметили устойчивый рост спроса на пеллеты в Европейском союзе, что способствует не только увеличению собственных производственных мощностей европейских производителей, но и импорту данной продукции из других стран, включая Республику Беларусь. При невысокой емкости внутреннего рынка практически весь объем выпускаемых в Беларуси пеллет можно будет поставлять за рубеж, что сделает нашу страну одним из крупнейших экспортеров в регионе.