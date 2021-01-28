Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике утвердил проект резолюции о безопасности БелАЭС, который будет рассмотрен на пленарной сессию Европарламента 8-11 февраля.

Как отмечается в пресс-релизе комитета, БелАЭС – это геополитический проект Беларуси и России.

«Строительство и работа (БелАЭС) в будущем являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и входящим в него странам с точки зрения безопасности, здоровья и защиты окружающей среды», – говорится в проекте.

В нем отмечается, что БелАЭС вводится в эксплуатацию поспешно, что не соответствует международным экологическим стандартам и стандартам безопасности.

Авторы резолюции обращают внимание на недостаточное информирование со стороны властей об аварийных отключениях реактора и оборудования в 2020 году, в том числе о выходе из строя трансформаторов и неполадках в системе охлаждения, а также о восьми известных инцидентах во время строительства станции.

В документе выражается беспокойство по поводу количества инцидентов в сфере безопасности.