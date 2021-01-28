В 2021 году будет подписано соглашение о сотрудничестве между Удмуртией и Беларусью. Такая информация прозвучала на переговорах руководителя отделения посольства Беларуси в Уфе Артура Карповича и главы Удмуртии Александра Бречалова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, на состоявшейся 26 января встрече обсуждены вопросы внешнеторгового сотрудничества, в том числе в областях сельского хозяйства и продовольствия, промышленности.

«Нам есть куда двигаться с такими темпами, и результат не заставит себя долго ждать. Мы заинтересованы в том, чтобы доля товарооборота в Удмуртии росла, более широко был представлен ассортимент техники, налажены тесные взаимоотношения в сферах культура, спорт и образование, со средствами массовой информации. Тем для отработки действительно много, и мы будем пошагово решать те задачи, которые у нас есть», — сказал руководитель отделения посольства.

Александр Бречалов отметил, что Беларусь — один из ключевых партнеров, которая входит в топ-3 стран по внешней торговле и экспорту для Удмуртии.

«Внешнеторговый оборот по итогам 11 месяцев 2020 года вырос в два раза по сравнению с 2019 годом и составил 85 млн долларов США. 209 предприятий Удмуртии экспортируют в Беларусь, а 117 импортируют продукцию Беларуси. Ключевые экспортеры — это Ижсталь, завод Купол, автозавод, концерн Аксион, предприятие Свет. В результате бизнес-миссий за два прошедших года 15 наших предприятий начали поставлять продукцию в республику. У нас сложились партнерские, дружеские отношения, которые мы заинтересованы продолжать и развивать. На сегодня есть заинтересованность в совместных проектах у Чепецкого механического завода, СЭГЗ, Буммаш, Ижевского радиозавода», - сказал Александр Бречалов.

По словам главы Удмуртии, в регионе предприятия Беларуси уже занимаются строительством социальных объектов: «Рынок строительства соцобъектов развивается у нас интенсивно — по объему налогообложений он увеличился в 3 раза. Мы готовы предлагать белорусским коллегам партнерские программы в сфере строительства, промышленности, а также новые проекты в образовании, молодежной политике, туризме. Уверен, 2021 год станет еще более активным для наших регионов и предпринимателей».

В рамках продолжения сотрудничества запланированы бизнес-миссии, онлайн-встречи руководителей предприятий, межвузовские конференции. В мае этого года в Ижевске планируется проведение Дней города Минска, а в августе — Дней города Ижевска в Минске (они являются городами-побратимами).