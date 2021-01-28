Беларусь заинтересована в скорейшем прибытии посла США. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ.

По его словам, сейчас в республике идет поиск новой кандидатуры на пост главы дипмиссии в Вашингтоне.

"Сейчас мы работаем над кандидатурой нового посла. Уже несколько кандидатур есть. …Думаю, что в ближайшее время мы определимся с этой кандидатурой", - заявил Макей.