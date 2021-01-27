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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНЦЕРН "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕЛЛЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
09:15 28.01.2021
Представители концерна "Беллесбумпром" приняли участие в Северной европейской пеллетной конференции, которая состоялась 27 января в режиме онлайн при поддержке Белорусской универсальной товарной биржи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, конференция представляет большой интерес для белорусских производителей древесных топливных гранул. В системе концерна действует несколько таких производств, сейчас строится еще одно на площадке в Витебске. Его мощность составит порядка 150 тысяч тонн гранул в год. Рынки сбыта предприятие прорабатывает уже сейчас.
"Участие в конференции - хорошая возможность заявить о своем экспортном потенциале и установить профессиональные контакты на внешних рынках", - отметили в концерне.
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