Представители концерна "Беллесбумпром" приняли участие в Северной европейской пеллетной конференции, которая состоялась 27 января в режиме онлайн при поддержке Белорусской универсальной товарной биржи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, конференция представляет большой интерес для белорусских производителей древесных топливных гранул. В системе концерна действует несколько таких производств, сейчас строится еще одно на площадке в Витебске. Его мощность составит порядка 150 тысяч тонн гранул в год. Рынки сбыта предприятие прорабатывает уже сейчас.

"Участие в конференции - хорошая возможность заявить о своем экспортном потенциале и установить профессиональные контакты на внешних рынках", - отметили в концерне.