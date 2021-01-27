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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ТРАНСПОРТИРОВКИ БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РОССИИ БУДЕТ ДЛЯ БЕЛАРУСИ ПОЗИТИВНЫЙ - ГОЛОВЧЕНКО
16:21 27.01.2021
Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 26 января в Москве обсудили вопросы транспортировки белорусских грузов через порты России. Об этом по итогам переговоров сообщил журналистам глава белорусского правительства Роман Головченко.
"Обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов через порты России, - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт белорусского правительства. - Эта задача была поставлена президентом в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах".
"В этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный", - заверил руководитель белорусского правительства.
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