Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 26 января в Москве обсудили вопросы транспортировки белорусских грузов через порты России. Об этом по итогам переговоров сообщил журналистам глава белорусского правительства Роман Головченко.

"Обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов через порты России, - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт белорусского правительства. - Эта задача была поставлена президентом в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах".

"В этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный", - заверил руководитель белорусского правительства.