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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЩИХ ЭНЕРГОРЫНКОВ
15:16 27.01.2021
Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 26 января в Москве обсудили создание общих энергорынков, равных условий для доступа товаров на рынки двух стран и другие темы. Об этом по итогам переговоров сообщил журналистам глава белорусского правительства Роман Головченко.
"Мы с Россией сотрудничаем по всем направлениям, повестка экономического взаимодействия обширна, - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт белорусского правительства. - Надо восстановить товарооборот, который немного просел в связи с пандемией".
"Мы обсуждали различные вопросы: формирование общих рынков энергоносителей, вопросы беспрепятственного доступа на рынок, участия белорусских предприятий в государственных муниципальных закупках в России, увеличения количества авиационных рейсов", - проинформировал премьер-министр Беларуси.
Он подчеркнул, что каких-то острых тем на переговорах не было.
"Абсолютно в рабочем режиме прошли по всему переговорному блоку вопросов, который сейчас является актуальным. Если подводить общий итог, то, что называется, сверили часы и наметили план на ближайший месяц-два", - отметил Роман Головченко.
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