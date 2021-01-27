Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 26 января в Москве обсудили создание общих энергорынков, равных условий для доступа товаров на рынки двух стран и другие темы. Об этом по итогам переговоров сообщил журналистам глава белорусского правительства Роман Головченко.

"Мы с Россией сотрудничаем по всем направлениям, повестка экономического взаимодействия обширна, - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт белорусского правительства. - Надо восстановить товарооборот, который немного просел в связи с пандемией".

"Мы обсуждали различные вопросы: формирование общих рынков энергоносителей, вопросы беспрепятственного доступа на рынок, участия белорусских предприятий в государственных муниципальных закупках в России, увеличения количества авиационных рейсов", - проинформировал премьер-министр Беларуси.

Он подчеркнул, что каких-то острых тем на переговорах не было.

"Абсолютно в рабочем режиме прошли по всему переговорному блоку вопросов, который сейчас является актуальным. Если подводить общий итог, то, что называется, сверили часы и наметили план на ближайший месяц-два", - отметил Роман Головченко.