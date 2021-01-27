|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ПАСЕ ПОДДЕРЖАЛИ СОЗДАНИЕ СПЕЦГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ БЕЛАРУСИ И ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ САНКЦИЙ
13:59 27.01.2021
В ПАСЕ поддержали инициативу представителя постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ народного депутата Алексея Гончаренко создать специальную группу по вопросам Беларуси и ввести новые санкции против Лукашенко. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Согласно информации, Алексей Гончаренко «обратился к председателю Комитета министров в ПАСЕ, федеральному министру иностранных дел Германии Хайко Маасу и предложил создать специальную рабочую группу, которая объединит представителей Совета Европы и оппозиции Беларуси в борьбе с режимом Лукашенко в страсбургском формате». Он поддержал эту идею. Во время председательства Германии в Комитете министров их команда обещает вести работу по усилению санкций против режима Лукашенко.
«Люди, которые виновны в нарушении прав человека и мошенничестве на выборах, должны быть наказаны. Я уверен, что ПАСЕ не будет мириться с вопиющей ситуацией, которую создал Лукашенко внутри своей страны. И налаживание связей с представителями белорусской оппозиции на международном уровне – это приоритетный и важный шаг на пути к демократическому развитию страны и свержению диктатора», - написал Алексей Гончаренко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2021
Курсы в банках
на 27.01.2021
Конвертация в банках
на 27.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте