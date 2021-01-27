Беларусь готова участвовать в совместном с РФ проекте по маркировке и прослеживаемости товаров для предупреждения ввоза контрафакта на совместную таможенную территорию. Об этом заявил премьер Роман Головченко на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве.

"Теперь Беларусь практически полностью готова и уже участвует в реализации совместных цепочек прослеживаемости и маркировки, пока отдельных, позиций товаров. В целом будут все товарные группы, что является необходимым инструментом для защиты нашего общего рынка от некачественной и контрафактной продукции", - сказал Головченко в видеофрагменте, который разместила его пресс-служба.

По словам премьера, уже подготовлен соответствующий указ.