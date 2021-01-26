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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ШЕСТЬ СТРАН ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ТРЕТЬЕМУ ПАКЕТУ САНКЦИЙ ЕС В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ
11:49 27.01.2021
Шесть государств - партнеров Европейского союза присоединились к санкциям ЕС против Беларуси. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС.
"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций против Беларуси. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета", - говорится в документе, который цитирует "Европейская правда".
Последний пакет санкций, принятый ЕС 17 декабря, предусматривает ограничительные меры против 29 человек и 7 юридических лиц.
ЕС в целом ввел три пакета санкций против властей Беларуси, в список внесены 84 представителя руководства страны, в том числе Лукашенко и представители силовых структур.
Всем им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках подлежат замораживанию.
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