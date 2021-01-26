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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ОБСУДИЛ С СИ ЦЗИНЬПИНОМ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗАКУПКИ КНР КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ


10:04 27.01.2021

Лукашенко обсудил по телефону с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином тему увеличения объемов закупки КНР калийных удобрений.

Согласно информации, на соответствующую просьбу белорусской стороны китайские партнеры ответили готовностью активно проработать данный вопрос.

Кроме того, во время состоявшегося 26 января телефонного разговора затрагивались вопросы взаимодействия с китайскими финансовыми институтами, реализация с их поддержкой ряда крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

В центре внимания были и вопросы дальнейшего развития и реализации потенциала индустриального парка "Великий камень", который является ключевым элементом участия Беларуси в инициативе "Пояс и путь".

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь традиционно будет активным участником инициативы, сообщает его пресс-служба. Поэтому стратегически важно активизировать знаковое сотрудничество в индустриальном парке "Великий камень" и существенно расширить присутствие ведущих китайских компаний и банков в Беларуси.

С целью развития межрегионального сотрудничества предложено объявить Год регионов Беларуси и Китая и провести его в течение трех лет, с 2021-го по 2023 год.

Китайская Народная Республика также подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме.

Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили и вопрос ближайшей очной встречи. По этому поводу позиции также полностью совпадают: как только немного улучшится ситуация с пандемией, такая встреча для обсуждения всех вопросов состоится. Пока же руководителям межправкомиссий двух стран даны предметные поручения - все вопросы сотрудничества в целом, и особенно обсуждавшиеся по телефону, взять на особый контроль с докладом лидерам двух стран.
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