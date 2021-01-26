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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВОССТАНОВИТСЯ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ В 2020 ГОДУ НА 20% - ГОЛОВЧЕНКО
09:12 27.01.2021
Объем торговли Беларуси и России в этом году восстановится после связанного с пандемией коронавируса снижения в 2020 году на 20%. такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во вторник в Москве на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"У нас не произошло критического снижения объемов внешней торговли, несмотря на сложности, связанные с COVID, хотя мы потеряли порядка 20% от общих объемов. В этом году есть все предпосылки, чтобы спад преодолеть. Ситуация абсолютно управляемая, у нас есть резервы и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве", - сказал Головченко в видеофрагменте, который разместила его пресс-служба.
Головченко подчеркнул, что Россия остается основным торговым партнером Беларуси.
"Несмотря на все сложности, Россия - крупнейший торговый партнер Беларуси. 44% - это за 11 месяцев прошлого года мы отфиксировали долю России во внешней торговле. Очевидно, по итогам декабря еще чуть-чуть прирастет, близко к 50% будет", - сказал он.
"Прямые контракты, нацеленная на результат работа - это приоритетная задача для правительств и ведомств, хозяйствующих субъектов наших государств", - добавил премьер-министр Беларуси.
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