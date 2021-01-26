26 января 2021 г. состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимир Макея с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, главы внешнеполитических ведомств двух стран детально обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие Минска и Ашхабада на международных площадках.

По итогам встречи подписана программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2021-2022 годы.