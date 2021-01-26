|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ И ТУРКМЕНИСТАНА ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2022 ГОДА
15:35 26.01.2021
26 января 2021 г. состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимир Макея с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в формате видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, главы внешнеполитических ведомств двух стран детально обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие Минска и Ашхабада на международных площадках.
По итогам встречи подписана программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2021-2022 годы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2021
Курсы в банках
на 26.01.2021
Конвертация в банках
на 26.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте