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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ПОЛЬШУ C 27 ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ - БЕЛАВИА


09:11 26.01.2021

C 27 января 2021 года изменяются правила въезда в Польшу. Об этом сообщает авиакомпания «Белавиа».

Согласно информации, пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая следующих транзитом через Минск или Варшаву, рекомендуется пройти ПЦР или экспресс-тест на SARS-Cov-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления.

Пассажиры, предоставившие тест, освобождаются от самоизоляции по прибытии.

Экспресс-тест на антиген выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом.

Оплата возможна через банк или через платежный терминал.

Возможна оплата через ЕРИП.

На сайте национального авиаперевозчика опубликован алгоритм оплаты через систему «Расчет» (ЕРИП).
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