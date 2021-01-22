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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАН БЕЛАРУСИ И СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В. А. КОПТЮГА 2021 ГОДА


11:07 25.01.2021

Национальная академия наук Беларуси и Сибирское отделение Российской академии наук объявили конкурс на соискание премии имени академика В. А. Коптюга 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, премия присуждается ежегодно за лучшую совместную научную работу, открытие или изобретение, серию совместных научных работ по единой тематике, выполненных в рамках согласованных договором о сотрудничестве НАН Беларуси и СО РАН направлений.

На соискание премии могут быть представлены совместные работы, завершенные или опубликованные в течение трех лет, предшествовавших году присуждения премии. При представлении работ выдвигаются ведущие авторы в коллективе не более 10 человек. При этом каждая страна должна быть представлена не менее чем двумя учеными.

Требования к выдвигаемым работам изложены в утвержденным постановлением Президиума НАН Беларуси № 38 от 23 июля 2019 г. и постановлением Президиума Сибирского отделения РАН № 229 от 27 июня 2019 г.

Работы необходимо представить до 19 марта 2021 г. в Президиум Сибирского отделения Российской академии наук по адресу: 630090, Россия, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д.17, а также в Национальную академию наук Беларуси по адресу: 220072, Минск, проспект Независимости, 66, управление премий, стипендий и наград Главного управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси, каб. 317, 406.
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