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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПРОДВИГАЕТ СВОЮ ТЕХНИКУ НА РЫНОК ГАНЫ
09:06 25.01.2021
Представители компании Invess Agriculture Limited (Гана) 22 января посетили ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, гости из Западной Африки ознакомились с производством, а также посетили выставочную экспозицию, на которой им была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга «Бобруйскагромаш».
Наибольший интерес у африканских партнеров вызвали машины для внесения удобрений, техника для посадки риса и кассавы, роторные косилки, а также почвообрабатывающее оборудование (бороны и плуги).
В прошлом году была осуществлена поставка первой партии дисковых плугов в Гану. Африканские аграрии по достоинству оценили качество и надежность белорусских машин.
В ходе переговоров, проведенных руководством предприятия, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по продвижению и реализации сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» на рынок Ганы.
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