Индустриальный парк «Великий камень» и РУП «Национальный аэропорт Минск» 22 января 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в соответствии с документом стороны будут совместно прорабатывать инициативы по сопряжению в границах логистической зоны парка воздушного транспорта с железнодорожным и автомобильным.

Предусмотрено также взаимодействие по вопросам строительства транспортно-логистической инфраструктуры в данной зоне с привлечением инвестиций.

Кроме того, среди основных направлений сотрудничества – организация транспортного сообщения, создание инфраструктуры на прилегающих территориях.