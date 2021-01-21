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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ «МИНСК» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:44 22.01.2021
Индустриальный парк «Великий камень» и РУП «Национальный аэропорт Минск» 22 января 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в соответствии с документом стороны будут совместно прорабатывать инициативы по сопряжению в границах логистической зоны парка воздушного транспорта с железнодорожным и автомобильным.
Предусмотрено также взаимодействие по вопросам строительства транспортно-логистической инфраструктуры в данной зоне с привлечением инвестиций.
Кроме того, среди основных направлений сотрудничества – организация транспортного сообщения, создание инфраструктуры на прилегающих территориях.
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