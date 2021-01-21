ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и казахстанская биржа «Астана» договорились развивать сотрудничество в сфере электронной торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на состоявшейся 21 января встрече достигнута договоренность проработать возможность оперативного обмена информацией о заявках на покупку и продажу, размещаемых в торговых системах БУТБ и УТБ «Астана». Это позволит сформировать единую базу данных с коммерческими предложениями белорусских и казахстанских компаний и будет способствовать росту объемов взаимной торговли.

Обмен информацией - это лишь первый шаг. Объединение усилий двух бирж не только предоставит белорусским и казахстанским предприятиям дополнительный канал сбыта продукции, но и поможет снять ряд барьеров, препятствующих более динамичному развитию торгово-экономических отношений между Беларусью и Казахстаном, например: проверка благонадежности контрагентов, гарантии исполнения биржевых сделок и возможность привлечения торгового финансирования.

Биржи договорились выработать конкретный план взаимодействия на текущий год, а также делиться опытом в области биржевой торговли наиболее перспективными и ликвидными товарными позициями, включая энергоносители, нефтепродукты и квоты на выбросы парниковых газов.