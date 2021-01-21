Перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждены в ходе встречи генерального директора РУП «Белорусская стекольная компания» Юрия Скрипко и генерального директора ОАО «Башкирская содовая компания» Эдуарда Давыдова, организованной при участии отделения посольства Беларуси в Уфе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, предприятиями холдинга «Белорусская стекольная компания» (ОАО «Гродненский стеклозавод» с филиалом «Елизово», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Стеклозавод «Неман» и ОАО «Белмедстекло»), специализирующихся на выпуске разных видов продукции из стекла, ежегодно потребляется около 200 тыс. тонн кальцинированной соды производства ОАО «Башкирская содовая компания».

С учетом планируемого увеличения объемов производства стеклянной продукции Эдуард Давыдов заверил о намерении башкортостанской компании обеспечивать белорусских производителей стекла кальцинированной содой под полную их потребность и на взаимовыгодных условиях.

Белорусская делегация также посетила ОАО «Салаватстекло», где обменялась производственным опытом со своими коллегами.