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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БАШКИРИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОСТАВКАХ СЫРЬЯ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ СТЕКОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
17:15 21.01.2021
Перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждены в ходе встречи генерального директора РУП «Белорусская стекольная компания» Юрия Скрипко и генерального директора ОАО «Башкирская содовая компания» Эдуарда Давыдова, организованной при участии отделения посольства Беларуси в Уфе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, предприятиями холдинга «Белорусская стекольная компания» (ОАО «Гродненский стеклозавод» с филиалом «Елизово», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Стеклозавод «Неман» и ОАО «Белмедстекло»), специализирующихся на выпуске разных видов продукции из стекла, ежегодно потребляется около 200 тыс. тонн кальцинированной соды производства ОАО «Башкирская содовая компания».
С учетом планируемого увеличения объемов производства стеклянной продукции Эдуард Давыдов заверил о намерении башкортостанской компании обеспечивать белорусских производителей стекла кальцинированной содой под полную их потребность и на взаимовыгодных условиях.
Белорусская делегация также посетила ОАО «Салаватстекло», где обменялась производственным опытом со своими коллегами.
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