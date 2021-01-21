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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙСКИЙ РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ БЕЛАРУСИ - ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗПРОДА


16:21 21.01.2021

Китайский рынок является одним из основных направлений развития экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко в эксклюзивном интервью Синьхуа.

Министр сообщил, что в 2019 году экспорт белорусского продовольствия в Китай сложился в сумме 131,5 млн долларов США и увеличился к 2016 году в семь раз, а по итогам 11 месяцев 2020 года экспорт в Китай уже почти в два раза превысил уровень 2019 года и составил 238,7 млн долларов США.

"В январе-ноябре 2020 года удельный вес экспорта в Китай увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в два раза и составил в общем объеме белорусского экспорта 4,5 проц. При этом экспортные поставки в Китай в 2020 году вышли на третью позицию /после России и Казахстана/ среди 111 стран, куда поставляется белорусское продовольствие", -- сказал он.

И. Крупко рассказал о том, что в 2020 году значительно увеличились поставки в КНР мяса птицы, молочной продукции, рапсового и соевого масел, говядины, шоколадных и кондитерских изделий, алкогольной и другой продукции. Также в 2020 году начаты первые отгрузки мясных консервов, крахмала, сахара, картофельных чипсов, готовых изделий из рыбы.

Министр сообщил, что в рамках реализации инициативы "Пояс и путь" в Китай из Беларуси в 2018-2020 годах было направлено 14 полноконтейнерных поездов с сухими молочными продуктами.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси считают, что привлечение китайских инвестиций, взаимодействие в области научных исследований и сотрудничество в области образования будут перспективными направлениями в сотрудничестве с Китаем в сельскохозяйственной области.

"Привлечение китайских инвестиций в АПК Беларуси для дальнейшего экспорта в КНР включает разработку инвестиционных предложений и соответственно реализацию совместных высокотехнологичных производств, которые представляют интерес для двух стран. В сотрудничестве в области образования возможны стажировка и переподготовка специалистов в высших аграрных учебных заведениях Республики Беларусь и учебных заведениях Китая", -- пояснил И. Крупко.
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