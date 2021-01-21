|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙСКИЙ РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ БЕЛАРУСИ - ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗПРОДА
16:21 21.01.2021
Китайский рынок является одним из основных направлений развития экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко в эксклюзивном интервью Синьхуа.
Министр сообщил, что в 2019 году экспорт белорусского продовольствия в Китай сложился в сумме 131,5 млн долларов США и увеличился к 2016 году в семь раз, а по итогам 11 месяцев 2020 года экспорт в Китай уже почти в два раза превысил уровень 2019 года и составил 238,7 млн долларов США.
"В январе-ноябре 2020 года удельный вес экспорта в Китай увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в два раза и составил в общем объеме белорусского экспорта 4,5 проц. При этом экспортные поставки в Китай в 2020 году вышли на третью позицию /после России и Казахстана/ среди 111 стран, куда поставляется белорусское продовольствие", -- сказал он.
И. Крупко рассказал о том, что в 2020 году значительно увеличились поставки в КНР мяса птицы, молочной продукции, рапсового и соевого масел, говядины, шоколадных и кондитерских изделий, алкогольной и другой продукции. Также в 2020 году начаты первые отгрузки мясных консервов, крахмала, сахара, картофельных чипсов, готовых изделий из рыбы.
Министр сообщил, что в рамках реализации инициативы "Пояс и путь" в Китай из Беларуси в 2018-2020 годах было направлено 14 полноконтейнерных поездов с сухими молочными продуктами.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси считают, что привлечение китайских инвестиций, взаимодействие в области научных исследований и сотрудничество в области образования будут перспективными направлениями в сотрудничестве с Китаем в сельскохозяйственной области.
"Привлечение китайских инвестиций в АПК Беларуси для дальнейшего экспорта в КНР включает разработку инвестиционных предложений и соответственно реализацию совместных высокотехнологичных производств, которые представляют интерес для двух стран. В сотрудничестве в области образования возможны стажировка и переподготовка специалистов в высших аграрных учебных заведениях Республики Беларусь и учебных заведениях Китая", -- пояснил И. Крупко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2021
Курсы в банках
на 21.01.2021
Конвертация в банках
на 21.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте