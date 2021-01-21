ОАО «АМКОДОР» планирует открыть сервисный центр в Приангарье. Этот вопрос обсуждался во время переговоров делегации холдинга «АМКОДОР» с правительством Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на официальный портал Иркутской области, на совещании заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» Игорь Дроздов и глава российского региона Игорь Кобзев обсудили создание дилерского и сервисного центра по обслуживанию белорусской техники.

В прошлом году предприятия Иркутской области закупили пять единиц белорусской техники. В 2021 году потребность в специализированной технике для сельского хозяйства и лесной отрасли возрастет. Как подчеркнул Игорь Кобзев, для этого необходимо увеличить объемы поставок.

Потребность в дополнительных мощностях для заготовки и трелевки лесопродукции уже предусмотрена в производственном плане учреждения компании на 2021 год.

Подведомственное учреждение ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» готово к сотрудничеству с холдингом. Игорь Кобзев подчеркнул, что Иркутская область заинтересована в сотрудничестве не только в сфере поставок техники для Минлеса, но и для других региональных ведомств.