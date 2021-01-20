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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ АЛТАЮ ШИРОКУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ТОВАРОВ


13:18 21.01.2021

Под председательством первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Пирштука Болеслава 19 января 2021 года в режиме видеоконференцсвязи прошло первое заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Республики Алтай Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, представители белорусских профильных министерств отметили в своих выступлениях, что Беларусь готова предложить партнерам из Алтая широкую номенклатуру товаров, включая автобусную, грузовую, коммунальную, дорожно-строительную, лесозаготовительную и сельскохозяйственную технику, продукцию пищевой и сельскохозяйственной промышленности.

Кроме торгово-экономического развития, в повестке дня были также обозначены вопросы развития сотрудничества в области охраны окружающей среды, культуры и образования. Первый заместитель министра Болеслав Пирштук и министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Евгений Мунатов обсудили вопросы управления особо охраняемых природных территорий, развития альтернативных источников энергии. Стороны договорились об обмене опытом в экологическом туризме, а также иной экологической информацией.

В конце заседания стороны еще раз подчеркнули необходимость развивать потенциал и наращивать объемы товарооборота и выразили уверенность, что в 2021 году появится возможность организации двусторонней встречи делегаций в личном формате с посещением ведущих предприятий, организацией встреч экспертов.

«Сегодня с участием широкого круга заинтересованных мы обсудили состояние и перспективы увеличения экспортно-импортных поставок, сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, культуры и образования. Дискуссия продемонстрировала, что для развития нашего сотрудничества существует большое количество точек роста. Мы будем рады принять делегацию Республики Алтай в Беларуси и более детально обсудить взаимовыгодные предложения нашего сотрудничества», – резюмировал Болеслав Пирштук.

В видеоконференцсвязи участвовали представители МИД, отделения посольства Беларуси в РФ в Новосибирске, Минпрома, Минсельхозпрода, БелТПП, а также представители белорусских предприятий: УП «Полимеркострукция», ОАО «Белкоммунмаш».
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