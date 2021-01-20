ОАО «Беларуськалий» заявило о своей готовности взаимодействовать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности и готово принять специалистов компании для мониторинга производственных процессов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией «Яра» в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников. Руководством предприятия принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия (пресс-релиз от 17 декабря 2020 года), а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно на работу в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что администрацией совместно с профсоюзными организациями предприятия обсуждены вопросы повышения эффективности работы общественного контроля за безопасностью производства. В ближайшее время нанимателем и профсоюзами будут внесены соответствующие предложения по усовершенствованию «Положения по работе общественных инспекторов».