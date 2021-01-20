Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провело экспертные консультации с ОЭСР

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в рамках состоявшейся дискуссии затронуты вопросы злоупотребления доминирующим положением на цифровых рынках, совершенствования методов определения их товарных и продуктовых границ при проведении антимонопольных расследований в отношении юридических лиц-нерезидентов, оценки последствий слияний в отношении цифровых продуктов.

Кроме того, обсуждены способы измерения рыночной силы цифровых платформ, в том числе на рынках «с нулевой ценой».

«Цифровая лаборатория» – мероприятия под эгидой ОЭСР в рамках Глобального форума по конкуренции, которые предоставляют возможность антимонопольным органам провести дискуссию с экспертами ОЭСР по вопросам антимонопольного регулирования в таких областях, как рынки цифровой рекламы, злоупотребление доминирующим положением на цифровых рынках, экономический анализ при расследовании слияний, а также решить возникающие проблемы конкуренции.