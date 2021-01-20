|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАРТ ПРОВЕЛО ЭКСПЕРТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С ОЭСР
10:11 21.01.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провело экспертные консультации с ОЭСР
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в рамках состоявшейся дискуссии затронуты вопросы злоупотребления доминирующим положением на цифровых рынках, совершенствования методов определения их товарных и продуктовых границ при проведении антимонопольных расследований в отношении юридических лиц-нерезидентов, оценки последствий слияний в отношении цифровых продуктов.
Кроме того, обсуждены способы измерения рыночной силы цифровых платформ, в том числе на рынках «с нулевой ценой».
«Цифровая лаборатория» – мероприятия под эгидой ОЭСР в рамках Глобального форума по конкуренции, которые предоставляют возможность антимонопольным органам провести дискуссию с экспертами ОЭСР по вопросам антимонопольного регулирования в таких областях, как рынки цифровой рекламы, злоупотребление доминирующим положением на цифровых рынках, экономический анализ при расследовании слияний, а также решить возникающие проблемы конкуренции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2021
Курсы в банках
на 21.01.2021
Конвертация в банках
на 21.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте