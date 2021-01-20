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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ ДОГОВОРА ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ ВСЛЕД ЗА РОССИЕЙ


09:15 21.01.2021

Беларусь проанализирует ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН) исходя из возможности практической реализации договора совместно с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

«Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОНа Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств — участников договора», - сказал он.

По его словам, в Беларуси «с тревогой и озабоченностью» наблюдают за продолжающейся «эрозией системы международных соглашений» в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу.

По мнению белорусской стороны, вся ответственность лежит на США, которые первыми вышли из ДОНа, поставив под вопрос дальнейшую судьбу документа.

ДОН был заключен в 1992 году в Хельсинки в рамках работы ОБСЕ (тогда СБСЕ). В 2020 году его членами были более 30 стран, которые могли совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, чтобы мониторить военную активность.
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