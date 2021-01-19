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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМСЕЛЬМАШ И «ГРОМАШХОЛДИНГ KZ РАСШИРЯЮТ ЛИНЕЙКУ ВЫПУСКАЕМОЙ ТЕХНИКИ
09:08 20.01.2021
В 2021 году «Гомсельмаш» и «АгромашХолдинг KZ» расширят линейку выпускаемой в Казахстане сельхозтехники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, кроме прежних моделей комбайнов ESSIL, которые уже завоевали доверие у казахстанских сельхозтоваропроизводителей, в 2020 году был произведен зерноуборочный комбайн ESSIL КЗС-790 (GS3219). Комбайн прошел испытания в Карагандинской области и показал хорошие результаты. На 2021 год запланировано серийное производство данной модели. Ключевым отличием при переходе от клавишных зерноуборочных комбайнов к роторным – выступает повышение производительности и снижение зернопотерь.
Как рассказал вице-президент АО «АгромашХолдинг KZ» по производству Петр Максаков, в данном комбайне, прежде всего, увеличена мощность двигателя и площадь очистки зерна, а обмолот производится комбинировано: барабаном и ротором.
Кроме того, у казахстанских аграриев все большим спросом пользуются самоходные косилки CS100.
В 2021 году планируется продолжить выпуск комбайна GS12R, освоенного в прошлом году и предназначенного для уборки риса. Важным моментом станет обновление линейки выпускаемых комбайнов ESSIL и появление моделей с улучшенными потребительскими свойствами. Также у АгромашХолдинг KZ в планах внедрить в производство кормоуборочные комбайны FS80.
Напомним, что Гомсельмаш и АгромашХолдинг KZ осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под брендом ESSIL с 2007 года. АгромашХолдинг KZ выпускает модельный ряд зерноуборочных комбайнов от 5 до 12 кг/с, наладив собственный сервис по всей стране.
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