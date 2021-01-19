|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНА ВЫЙТИ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
18:07 19.01.2021
В ближайшее время Беларусь должна выйти на локализацию производства российской вакцины от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
"Я удовлетворен тем, что наши ведомства плотно взаимодействуют. В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Беларуси (российской вакцины от COVID-19 - прим.). Это даст нам новые компетенции в области микробиологии и фармацевтики", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Дмитрий Мезенцев также отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в этом направлении.
"Прежде всего хочу поблагодарить за то очень профессиональное взаимодействие, которое сложилось у Минздрава Беларуси и России, Роспотребнадзора, производителей вакцины "Спутник V" и тех специалистов, которые сегодня готовятся к развертыванию совместного производства по созданию вакцины. Мы полагаем, что в феврале-марте будет уже выпущена первая промышленная партия именно на белорусской земле благодаря взаимодействию специалистов двух стран. И то, что Владимир Путин обозначил, что Беларусь будет первой страной, в адрес которой будет направлена вакцина, - все уже реализовано. И массовая вакцинация началась даже ранее, чем планировалось. Вначале планировалась в январе, но началась 29 декабря. Сейчас законтрактованы поставки вакцины на январь, февраль, март", - подчеркнул посол.
По его словам, сотрудничество в этом направлении будет продолжаться.
"Это хороший пример для представителей других областей - экономистов, энергетиков, транспортников - как мы можем взаимодействовать, когда ищем совместные решения", - добавил он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2021
Курсы в банках
на 19.01.2021
Конвертация в банках
на 19.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте