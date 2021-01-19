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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОЛОВЧЕНКО СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ОБЪЕДИНЯТЬ ПОТЕНЦИАЛЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ


16:28 19.01.2021

Беларуси и России надо двигаться в сторону слияния своих потенциалов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

"Новый год только начался, в предыдущем году белорусско-российские отношения развивались конструктивно и плодотворно. Впервые за много лет мы вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере, достигли всех договоренностей. Мы достаточно плотно встречались, общались в прошлом году. Много было визитов, переговоров, встреч как двусторонних, так и в рамках интеграционных объединений - в формате ЕАЭС и ОДКБ. И у нас каждый раз есть о чем говорить, есть что обсуждать", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, очень интенсивными были визиты в Беларусь руководителей российских регионов.

"Зафиксированы сферы, которые интересны для обеих сторон. Составлены конкретные предметные планы работы, и сейчас идет их реализация. Я абсолютно удовлетворен, как эти отношения развиваются, - отметил премьер-министр. - Но надо двигаться вперед. Нас жизнь подталкивает к тому, что мы должны объединять наши потенциалы - промышленный, интеллектуальный, научный, культурный, - в тот момент, когда мир, по моей оценке, идет по траектории раздела, идет на разрушение интеграции. Пандемия фактически подстегнула эти процессы. Нам нужно идти в сторону слияния наших потенциалов. Нужно создавать совместные торгово-промышленные цепочки, совместные бизнесы, уходить от крена регуляторного в сторону созидательную. Мы должны условно экономить деньги и интеллектуальные ресурсы друг друга, создавать товар, продукцию, разработки, которые бы при слиянии давали синергетический эффект".
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