|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЯПОНИЯ ОБСУЖДАЮТ ЭКСПОРТ ПОСТАВОК ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ЯПОНСКИЙ РЫНОК
12:38 19.01.2021
Посол Беларуси в Японии Руслан Есин и генеральный директор компании Tokyo Instruments Кавабэ Цунэтака обсудили 19 января вопросы увеличения поставок измерительного оборудования, лазерных приборов и систем на японский рынок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Японии, за январь-ноябрь 2020 года белорусский экспорт устройств на жидких кристаллах и лазерного оборудования в Японию составил 524,8 тыс. долл.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2021
Курсы в банках
на 19.01.2021
Конвертация в банках
на 19.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте