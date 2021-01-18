МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ЯПОНИЯ ОБСУЖДАЮТ ЭКСПОРТ ПОСТАВОК ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ЯПОНСКИЙ РЫНОК

12:38 19.01.2021 Посол Беларуси в Японии Руслан Есин и генеральный директор компании Tokyo Instruments Кавабэ Цунэтака обсудили 19 января вопросы увеличения поставок измерительного оборудования, лазерных приборов и систем на японский рынок. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Японии, за январь-ноябрь 2020 года белорусский экспорт устройств на жидких кристаллах и лазерного оборудования в Японию составил 524,8 тыс. долл.