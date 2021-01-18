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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИЛА В УКРАИНСКУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ 3,1 МЛН КВТЧ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
10:11 19.01.2021
В условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи Беларусь 18 января экспортировала Украины 3,1 млн кВтч электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВтч электроэнергии. Поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00. Максимальная мощность составила 500 МВт», - говорится в сообщении Минэнерго.
В нем отмечается, что поставки выполнены «с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий».
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