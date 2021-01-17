Соглашение о создании совместной магистерской программы подписано между БГУ и Северо-Кавказским федеральным университетом (Россия). Подписи под документом поставили руководители двух вузов Андрей Король и Дмитрий Беспалов соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, соглашение предусматривает создание совместной магистратуры по подготовке специалистов в области социальной работы с последующей выдачей дипломов белорусского и российского вузов. На данном этапе стороны ведут работу по созданию единого учебного плана и перечня изучаемых дисциплин. Набор обучающихся запланирован на 2022/23 учебный год.

Документ также регулирует обмен профессорско-преподавательским составом, учеными и обучающимися, проведение совместных конференций, научных и образовательных мероприятий, разработку и публикацию учебных и методических материалов.

Координатором соглашения от БГУ выступает кафедра социальной работы и реабилитологии факультета философии и социальных наук.

БГУ активно сотрудничает с университетами мира по совместной подготовке специалистов. В 2017 году был открыт Совместный китайско-белорусский институт ДПУ–БГУ на базе Даляньского политехнического университета, а в 2019 году на базе белорусского университета создан БГУ–ДПУ. Первой совместной магистерской программой стала «История белорусской диаспоры», подготовка по которой ведется с 2019 года на исторических факультетах БГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2019 году подписано соглашение о создании совместной магистратуры и аспирантуры между БГУ и ДПУ.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) создан в 2012 году в городе Ставрополь на базе трех крупнейших вузов: Северо-Кавказского государственного технического университета, Ставропольского государственного университета, Пятигорского государственного гуманитарно-технологического университета. В структуру университета входят 2 факультета и 10 институтов. Штат включает более 1,4 тыс. преподавателей, обучается более 24 тысяч студентов, в том числе иностранных из 56 стран. СКФУ сотрудничает с более 100 университетами, научными и образовательными центрами мира.