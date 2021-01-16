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ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ В АВСТРИЮ ГРАЖДАНАМ БЕЛАРУСИ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ


09:10 18.01.2021

Отправляющимся в Австрию гражданам Беларуси необходимо заполнить электронную декларацию. Об этом сообщает посольство Беларуси в Австрии.

«C 15 января 2021 года власти Австрии ввели электронное декларирование для прибывающих из-за рубежа граждан Австрии и иностранных граждан с целью упорядочивания и автоматизации процесса учета лиц, находящихся на обязательном десятидневном карантине», - говорится в сообщении.

Форма электронной декларации на немецком и английском языках размещена здесь.
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