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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


К «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЕ» САНКЦИЙ ЕС ПРОТИВ БЕЛАРУСИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ЕЩЕ ПЯТЬ СТРАН


11:00 16.01.2021

С решением Совета ЕС от 17 декабря 2020 года о введении ограничительных мер в отношении должностных лиц и учреждений в связи с ситуацией в Беларуси присоединились Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия. Такая информация исходит из Декларации высокого представителя ЕС по поводу присоединения третьих стран к упомянутому решению Евросоюза, обнародована в пятницу на сайте Европейского Совета.

«17 декабря 2020 года Совет ЕС принял решение CFSP (Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС - ред.) 2020/2130 во исполнение Решения Совета ЕС 2012/642 / CFSP. Этим решением 29 человек и 7 учреждений добавлены к переченю лиц и учреждений, на которых распространяются ограничительные меры, изложенные в приложении к Решению 2012/642 / CFSP. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия, члены Европейского экономического пространства присоединились к этому решению совета ЕС», - говорится в документе, который цитирует Укринформ.

Декларация напоминает, что упомянутые третьи страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. Евросоюз принял во внимание эти обязательства и поддержал их.

Полный перечень белорусских должностных лиц и учреждений, которые попали под санкции ЕС в связи с причастностью к подавлению мирных протестов против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, обнародован в Официальном журнале ЕС.

В санкционный перечень входят ключевые фигуры политического руководства и правительства Беларуси, руководители МВД и внутренних войск, руководители парламента, Генеральной прокуратуры, несколько судей, председатель белорусской телерадиокомпании, и несколько заметных экономических актеров.

Ограничительные меры включают запрет на путешествия и замораживание активов. Запрет на путешествия касается тех, кто включен в санкционный список, и запрещает им въезд или транзит через территорию ЕС, с одновременным замораживанием активов или экономических ресурсов этих лиц. В дополнение, гражданам ЕС и европейским компаниям запрещено предоставлять любые фонды в распоряжение лиц, включенных в санкционный список.

После начала насильственных действий со стороны белорусских властей против участников мирных протестов Евросоюз применил первый пакет санкций против 40 человек 1 октября 2020 года. Второй пакет санкций, который включал Лукашенко и 14 официальных лиц, был применен 6 ноября 2020 года.
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