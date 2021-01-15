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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ПРОВЕДУТ КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ


09:11 16.01.2021

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Комитет по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении объявили конкурс совместных научно-технических проектов для реализации в 2021-2022 годах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс проводится по нескольким приоритетным направлениям: цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии; биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии; энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование; машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы; агропромышленные и продовольственные технологии; обеспечение безопасности человека, общества и государства.

Заявки на конкурс принимаются по 26 февраля. Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через информационно-аналитическую систему "Экспертиза".

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Армении о научно-техническом сотрудничестве от 31 октября 2000 года.
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