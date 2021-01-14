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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ ПРОВЕДЕТ АУДИТ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА


15:12 15.01.2021

Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения стал победителем международного тендера, организованного Министерством инновационного развития для аудита научно-инновационной деятельности всех государственных научных организаций Узбекистана.

«Аудит будет направлен на оценку состояния и деятельности научных организаций, координации государственной политики в области развития науки, определения задач и направлений стратегического развития сферы науки, выявления положительных и отрицательных сторон развития области научных исследований на системной основе», – отметили в Мининноваций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, на основе результатов независимого аудита Министерством инновационного развития будут вноситься предложения по созданию новой инфраструктуры и направлений науки, а также расширению (или сокращению) либо реорганизации для осуществления деятельности в новых направлениях — действующих в зависимости от эффективности.

Кроме того, министерством будет проводиться ежегодный мониторинг с формированием национальной рейтинговой системы научных организаций, интегрированной с результатами независимого научного аудита по направлениям мониторинга.

В соответствии с требованиями аудита научной и инновационной деятельности научных организаций международная аудиторская компания непосредственно посетит 104 научные организации в стране с целью глубокого изучения, анализа и предоставления заключения на основе их научной и инновационной деятельности.
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