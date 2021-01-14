В столице Башкортостана Уфе открылся дилерский центр по продаже и обслуживанию автомобилей марки Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, занимаемая центром площадь составляет порядка 800 кв. м, на которой представлена вся линейка выпускаемых в Беларуси автомобилей Geely. В центре работают свыше 20 сотрудников.

Помимо продажи автомобилей, дилер осуществляет их гарантийное и послегарантийное обслуживание, представляет услуги по приему поддержанных автомобилей в зачет стоимости новых (traid in), страхованию, лизингу, кредитованию и др.

В целях широкого представления данной марки в Российской Федерации уже открыто порядка 90 дилерских центров.

По заверению специалистов, автомобили белорусского производства пользуются спросом у потребителей, объемы продаж постоянно увеличиваются, по цене и качеству автомобили Geely не уступают, а по многим техническим параметрам превосходят своих конкурентов. При этом линейка производимых автомобилей постоянно расширяется, что позволяет удовлетворять спрос потребителей с разным уровнем доходов.