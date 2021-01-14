Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев и министр связи и информационных технологий Египта Амр Талаат обсудили сотрудничество двух стран в сфере высоких технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 14 января 2021 г. встрече собеседники отметили высокий потенциал для развития белорусско-египетского взаимодействия в сфере информационной безопасности и подготовку специалистов в области телекоммуникаций, а также обсудили перспективные направления сотрудничества между специализированными организациями и компаниями IT-сектора двух стран.

На встрече также согласован алгоритм дальнейшего развития двусторонних контактов в сфере информационных технологий, включая обмен визитами делегаций соответствующих ведомств и организаций Беларуси и Египта.