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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
11:27 15.01.2021
Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев и министр связи и информационных технологий Египта Амр Талаат обсудили сотрудничество двух стран в сфере высоких технологий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 14 января 2021 г. встрече собеседники отметили высокий потенциал для развития белорусско-египетского взаимодействия в сфере информационной безопасности и подготовку специалистов в области телекоммуникаций, а также обсудили перспективные направления сотрудничества между специализированными организациями и компаниями IT-сектора двух стран.
На встрече также согласован алгоритм дальнейшего развития двусторонних контактов в сфере информационных технологий, включая обмен визитами делегаций соответствующих ведомств и организаций Беларуси и Египта.
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