МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПЕРВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН СЕТИ «БЕЛОРУССКИЙ ФЕРМЕР» ОТКРЫЛСЯ В ХАБАРОВСКЕ

09:14 15.01.2021 Первый фирменный магазин торговой сети «Белорусский фермер» открылся в конце декабря 2020 года в Хабаровске (ул. Пушкина, 70). Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, на полках торгового предприятия белорусская продукция представлена в широком ассортименте. В частности, колбасные изделия и мясные деликатесы — от Брестского и Гродненского мясокомбинатов; кондитерские изделия — от фабрик «Коммунарка», «Спартак», «Красный пищевик», «Слодыч»; консервация — от АДО «фирма АВС», ОАО «Глубокский МКК», ОАО «Оршанский МКК»; квас и пиво — производство Лидского пивзавода; рыбная продукция — от СП «Санта Бремор» ООО; мясо птицы — от ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»; молочные продукты, сыры, мороженое. Кроме традиционного ассортимента продуктовой линейки белорусских производителей, можно приобрести хлеб производства Пинского хлебозавода.