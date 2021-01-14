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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН СЕТИ «БЕЛОРУССКИЙ ФЕРМЕР» ОТКРЫЛСЯ В ХАБАРОВСКЕ
09:14 15.01.2021
Первый фирменный магазин торговой сети «Белорусский фермер» открылся в конце декабря 2020 года в Хабаровске (ул. Пушкина, 70).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, на полках торгового предприятия белорусская продукция представлена в широком ассортименте.
В частности, колбасные изделия и мясные деликатесы — от Брестского и Гродненского мясокомбинатов; кондитерские изделия — от фабрик «Коммунарка», «Спартак», «Красный пищевик», «Слодыч»; консервация — от АДО «фирма АВС», ОАО «Глубокский МКК», ОАО «Оршанский МКК»; квас и пиво — производство Лидского пивзавода; рыбная продукция — от СП «Санта Бремор» ООО; мясо птицы — от ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»; молочные продукты, сыры, мороженое.
Кроме традиционного ассортимента продуктовой линейки белорусских производителей, можно приобрести хлеб производства Пинского хлебозавода.
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