Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) и международная компания ТРАНСПРОЕКТ Групп объединят усилия в области продвижения и популяризации механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) при реализации в Беларуси инвестпроектов развития общественной инфраструктуры. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве подписано 13 января 2020 г. в ходе онлайн-встречи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАИП, документ предусматривает оказание взаимной консультационной помощи, совместную подготовку проектов программных документов, разработку мер стимулирования и поддержки частных инвесторов и формирование предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в сфере ГЧП.

Во время встречи директор НАИП Дмитрий Красовский подтвердил нацеленность аентства на поддержку бизнес-инициатив по развитию инфраструктуры в Беларуси. Он также подчеркнул, что агентство открыто для взаимодействия с ТРАНСПРОЕКТ Групп не только по линии ГЧП, но и в рамках иных форматов содействия инвестициям в будущие точки роста.

ТРАНСПРОЕКТ Групп – негосударственный институт развития, специализирующийся на привлечении и управлении инвестициями в комплексное и устойчивое развитие территорий на основе применения механизма государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в Российской Федерации и странах СНГ. С 2010 года международное подразделение группы компаний – ООО «ТРАНСПРОЕКТ Оверсиз» – принимает участие в работе по формированию благоприятных организационно-правовых условий для использования механизмов ГЧП в Беларуси.