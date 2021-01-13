ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАИП И ТРАНСПРОЕКТ ГРУПП РАСШИРЯЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО РАЗВИТИЮ МЕХАНИЗМОВ ГЧП В БЕЛАРУСИ


09:11 14.01.2021

Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) и международная компания ТРАНСПРОЕКТ Групп объединят усилия в области продвижения и популяризации механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) при реализации в Беларуси инвестпроектов развития общественной инфраструктуры. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве подписано 13 января 2020 г. в ходе онлайн-встречи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАИП, документ предусматривает оказание взаимной консультационной помощи, совместную подготовку проектов программных документов, разработку мер стимулирования и поддержки частных инвесторов и формирование предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в сфере ГЧП.

Во время встречи директор НАИП Дмитрий Красовский подтвердил нацеленность аентства на поддержку бизнес-инициатив по развитию инфраструктуры в Беларуси. Он также подчеркнул, что агентство открыто для взаимодействия с ТРАНСПРОЕКТ Групп не только по линии ГЧП, но и в рамках иных форматов содействия инвестициям в будущие точки роста.

ТРАНСПРОЕКТ Групп – негосударственный институт развития, специализирующийся на привлечении и управлении инвестициями в комплексное и устойчивое развитие территорий на основе применения механизма государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в Российской Федерации и странах СНГ. С 2010 года международное подразделение группы компаний – ООО «ТРАНСПРОЕКТ Оверсиз» – принимает участие в работе по формированию благоприятных организационно-правовых условий для использования механизмов ГЧП в Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2021
валюта курс
EUR 3.1368
USD 2.5696
RUB 3.4919
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1368 -0.0012
USD 2.5696 -0.0102
RUB 3.4919 +0.0169
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1280 3.1370
USD 2.5750 2.5800
RUB 3.4800 3.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2180
EUR/RUB 89.4000 90.0000
USD/RUB 73.7000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте