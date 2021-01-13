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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ВСТРЕЧЕ С ДЕЛОВЫМИ КРУГАМИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


18:00 13.01.2021

Представители белорусских предприятий могут принять участие в онлайн-встрече с деловыми кругами Нижегородской области Российской Федерации, которая пройдет 2 февраля.

Мероприятие организуется Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Торгово-промышленной палатой Нижегородской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, цели бизнес-встречи - продвижение белорусской продукции на рынок Нижегородской области, поиск партнеров для взаимовыгодного сотрудничества.

С российской стороны интерес к сотрудничеству с белорусскими предприятиями проявили предприятия, осуществляющие деятельность в сферах производства алкогольных напитков, оптовой торговли фруктами и овощами, металлургии, машиностроения, изготовления автоцистерн.

В случае заинтересованности в продвижении продукции (услуг) в Нижегородскую область необходимо до 19 января подать заявку на участие в онлайн-встрече по электронной почте: с подробным указанием интересов предприятия для поиска потенциальных партнеров и организации В2В-переговоров, а также оплатить регистрационный сбор.

Участие в переговорах с представителями российских компаний – бесплатное. Заявки принимаются до 13.00 27 января (тел. +375-289-56-81, 239-27-71).

Начало мероприятия, а также время подключения будут сообщены дополнительно.
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